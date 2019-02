Getafe droomt van Champions League na nieuwe zege

Getafe begint stiekem te dromen over de Champions League. De bescheiden club uit een voorstad van Madrid is door een zege van 2-1 op Rayo Vallecano naar de vierde plaats in de Spaanse La Liga geklommen. De eerste vier in Spanje verdienen een rechtstreeks ticket voor het belangrijkste Europese bekertoernooi.