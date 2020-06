Getafe laat zich in slotfase verrassen door Granada

Mogelijk kampioensduel Zirkzee mag hopen op basis­plaats tegen Gladbach: ‘Joshua is op de goede weg’

15:25 Bayern-coach Hansi Flick moet het morgen in de topper tegen nummer vier Borussia Mönchengladbach doen zonder de geschorste aanvallers Robert Lewandowski en Thomas Müller. De afwezigheid van het duo in vorm biedt kansen voor Joshua Zirkzee: ,,Hij is op de goede weg en is zeker een goed alternatief voor zaterdag.”