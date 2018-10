Getergde Leko wil zijn naam zuiveren: 'Ik was geschokt'

De trainer van Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld bij de Belgische kampioen moest zelfs een nacht in de cel doorbrengen, maar mocht na verhoor terug naar huis en stond vrijdag in Brugge weer op het trainingsveld.



,,Ik was geschokt toen woensdagochtend om 06.00 uur werd aangebeld en je zulke dingen te horen krijgt. Het was heel moeilijk voor mij en mijn familie. Zoiets wil je niet meemaken'', zei een zichtbaar getergde Leko na de training tegen Belgische media.



,,Maar direct zat in mijn hoofd: ik wil met mijn hoofd omhoog weer naar buiten stappen en mijn naam zuiveren. Ik weet nu niet hoe groot mijn imagoschade is, want ik ben twee dagen van de wereld geweest. Maar die zal ongetwijfeld groot zijn. Ik vecht echter terug. Dit is niet de eerste keer dat ik op 'nul' moet beginnen. Met de steun van mijn familie, vrienden, de club en de supporters zal ik sterker terugkomen. Ik verdien het niet wat de afgelopen dagen met mij is gebeurd.''