Gewapende overvallers beroven West Ham-coach Pellegrini

Scandina­visch duel met eredivisie­tin­tje eindigt doelpunt­loos

2 juni Het oefenduel tussen Zweden en Denemarken heeft geen winnaar opgeleverd. De toeschouwers in de Friends Arena in Solna zagen zelfs helemaal geen doelpunten (0-0). Bij Denemarken begon spits Nicolai Jørgensen van Feyenoord in de basis. Hij maakte in de 73ste minuut plaats voor Ajacied Kasper Dolberg.