Gezondheidsproblemen voor Duits voetbalicoon Franz Beckenbauer: ‘Hopen dat hij weer de oude wordt’

,,Franz zei altijd dat een goede gezondheid het allerbelangrijkste in het leven is. Die heeft hij op dit moment niet”, zei de 62-jarige Matthäus tegen de Duitse zender RTL.

Matthäus bevestigde dat Beckenbauer om gezondheidsredenen de reünie van de WK-winnaars van 1990, die afgelopen juli in Beieren plaatsvond, niet had bijgewoond. Beckenbauer, die op 11 september 78 wordt, heeft zich grotendeels uit het openbare leven teruggetrokken. ,,We wensen hem allemaal een goede gezondheid, dat hij met zijn energie weer de oude wordt”, zei Matthäus.

Beckenbauer won in 1974 met West-Duitsland het WK. In 1990 won hij opnieuw het WK met Duitsland, destijds als coach. Matthäus was toen aanvoerder. Beckenbauer speelde dertien jaar voor Bayern München en droeg daarna nog de tenues van de New York Cosmos en Hamburger SV. Na zijn actieve loopbaan was de 103-voudig international nog bondscoach van West-Duitsland en coach van Olympique Marseille en Bayern München. Na vijftien jaar als president van Bayern is hij nu erepresident van de topclub.