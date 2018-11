Gianluca Vialli voert strijd tegen kanker: ‘Nu gaat het goed’

De 54-jarige Italiaan vertelt aan Corriere Della Sera dat zijn lijf goed heeft gereageerd op de behandeling. ,,Het gaat goed, erg goed. Het is een jaar geleden en ik heb bijna mijn beestachtige lijf terug”, vertelt Vialli. ,,Maar het is onzeker hoe de wedstrijd gaat aflopen. Ik hoop dat mijn verhaal kan dienen als inspiratie voor mensen die op een belangrijk kruispunt in hun leven staan.”



,,Het leven bestaat voor tien procent uit dingen die ons overkomen en voor negentig procent uit hoe we er mee omgaan. Ik hoop dat mijn verhaal anderen kan helpen om met dingen om te gaan.”



Vialli won in 1996 de Champions League door in de finale Ajax te verslaan. Daarna verkaste hij naar Chelsea, waar hij 48 doelpunten in 78 wedstrijden maakte.