'Gianluigi Donnarumma en partner slachtoffer gewelddadige overval, daders nemen voor half miljoen euro mee’

De daders drongen diep in de nacht de woning van Donnarumma binnen op zoek naar de buit. Maar eerst vielen zij de Italiaans international en zijn partner aan. Zij bonden hen vast, kleedden hen uit en gebruikten geweld. Uiteindelijk slaagde het stel erin om te ontsnappen naar een hotel in de buurt. Daar is de politie gebeld.