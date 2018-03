Gilardino de held van Spezia na heerlijke 'Van Basten-volley'

De Italiaanse spits is inmiddels 35 jaar, maar denkt nog niet aan stoppen. Sterker nog: hij toonde gisteravond aan nog altijd in topvorm te zijn. In het uitduel met AS Citadella nam hij de 0-1 voor zijn rekening, na de gelijkmaker tekende hij in de tweede helft ook voor de winnende 1-2. En hoe! Bekijk zijn pareltje hier, vanaf 31 seconden.