Gio maakt voorbeeldige indruk bij Rangers: ‘Old Firm ook voor een manager één van de allergrootste duels’

Er waren al veel overeenkomsten voor Giovanni van Bronckhorst tussen de keuze voor Rangers FC nu en Feyenoord eerder in zijn loopbaan. Hij is oud-speler van beide clubs, geliefd bij de fanatieke achterban in Glasgow en Rotterdam en gaat bij een ploeg aan de slag waar prijzen worden verwacht. Maar de overeenkomst tussen Ibrox en de Kuip die Ross Wilson, technisch directeur van Rangers FC, gisteren onthulde had Van Bronckhorst liever niet had gezien.

De Schotse topclub heeft een verlies van zo’n 20 miljoen euro geleden en dat maakt de kans klein dat Van Bronckhorst zich nog op de transfermarkt mag bewegen. ,,Maar’’, zo hield Wilson de sfeer erin bij de presentatie van Van Bronckhorst en zijn assistent Roy Makaay in Glasgow, ,,de nieuwe manager weet ook dat hij geen spelers hoeft te verkopen. Gebeurt dat wel, dan mag het geld worden geherinvesteerd in de selectie.’’

Quote Voor de spelers zal het een nieuw begin zijn en ik kijk niet naar leeftijd. Wie goed genoeg is, is oud genoeg Giovanni van Bronckhorst

Van Bronckhorst zeurde als trainer van Feyenoord nooit om nieuwe spelers, zoals hij toch al nooit een moment pakte om ergens zijn beklag over te doen. De manager liet bij zijn vuurdoop bij Rangers FC ook weer een voorbeeldige indruk achter. ,,Ik heb zoveel grote wedstrijden in mijn carrière meegemaakt’’, zei Van Bronckhorst.



,,Maar de Old Firm is echt één van de allergrootste wedstrijden voor een speler en dat zal voor een manager niet anders zijn. Ik genoot bijvoorbeeld van Feyenoord-Ajax als trainer, maar ik kijk nu al uit naar Celtic-Rangers.’’

Die wedstrijd nadert met rasse schreden; op 2 januari is het al zover. Maar praten over de Old Firm lag vandaag gevoelig in Glasgow. De fanatieke aanhang van Rangers FC baalde nog enorm van het verlies van hun helden in de halve finale van de League Cup tegen Hibernian. De finale had immers ook weer een titanenstrijd opgeleverd tegen aartsrivaal Celtic, dat in de halve finale wel deed wat het moest doen tegen St. Johnstone: 1-0.

Van Bronckhorst start donderdag in eigen stadion tegen Sparta Praag in de Europa League. ,,En een goed resultaat zou ons naar de knock-outfase kunnen brengen’', zei de voormalig speler van Feyenoord, RKC, Glasgow Rangers, Arsenal en Barcelona.



,,Het zal speciaal zijn om terug te zijn als trainer. Maar belangrijker is dat het resultaat er komt, ook al heb ik maar twee dagen om de wedstrijd voor te bereiden met de jongens van wie ik nog niet eens iedereen heb gesproken.’’

Het is 23 jaar geleden dat Van Bronckhorst in Schotland neerstreek als speler. ,,Dick Advocaat was hier manager en ik kende hem al uit de tijd dat ik een jonge speler was. Hij was belangrijk voor mij toen ik voetbalde, maar later ook toen ik trainer was. Hij kwam met geweldige adviezen. Maar ik heb ook gewerkt onder Arsène Wenger, Frank Rijkaard en Louis van Gaal, grote trainers. Ik ken de club Rangers goed, maar het is lang geleden dat ik hier speelde. De laatste keer nog in 2015 met The Legends. En ik zag Rangers in de Kuip aan het werk tegen Feyenoord in de Europa League, twee seizoenen geleden.’'

Steven Gerrard, die Rangers kampioen maakte maar deze maand voor Aston Villa koos, stuurde Van Bronckhorst een email om hem succes te wensen. ,,Dat was mooi en ik denk dat de lijnen tussen ons open zullen blijven in de toekomst’’, zei Van Bronckhorst. Gerrard nam zo’n beetje de volledige staf van Rangers FC mee naar Birmingham. Het maakte de weg vrij voor Roy Makaay, die volgens Van Bronckhorst vooral de spitsen van de Schotse club onder handen moet gaan nemen. ,,Ik heb met Roy gespeeld en bij Feyenoord zat hij ook al in mijn technische staf’’, zegt Van Bronckhorst.

,,Voor de spelers zal het een nieuw begin zijn. Ik kijk niet naar leeftijd. Wie goed genoeg is, is oud genoeg. Ik hou van het systeem met drie spitsen en vier verdedigers. Maar het huidige voetbal vraagt om een dynamische houding. Ik heb al voor een grote club als Feyenoord gewerkt. Erg groot, met veel druk. Rangers en Feyenoord zijn zeker vergelijkbaar. Hopelijk kan ik ook hier voor successen zorgen.’’