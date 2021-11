Giovanni van Bronckhorst en Rangers hopen op snel akkoord

Rangers speelt volgend weekeinde de halve finale van de Schotse beker en de club en beoogde trainer zien de aanloop naar die wedstrijd als een prachtig moment om in te stappen. Later dit jaar staat ook de ontmoeting met Olympique Lyon in de Europa League op het menu. Van Bronckhorst hield trainer Peter Bosz, trainer van de Franse ploeg, in 2017 van de landstitel af met Feyenoord toen Bosz bij Ajax werkte en bijna de Europa League won.

Van Bronckhorst werkte na zijn vertrek bij Feyenoord voor de Manchester City Football Group en in China, waar het coronavirus ervoor zorgde dat hij al snel weer terugkeerde naar Nederland. Wie de ex-speler van Feyenoord, RKC, FC Barcelona, Arsenal en Rangers eventueel meeneemt als rechterhand is onduidelijk. Zijn vaste assistent Jean-Paul van Gastel werkt op dit moment in China. Jan Wouters, die ook bij Rangers speelde, is werkzaam bij Fortuna Sittard. Wouters was ooit als assistent van Van Bronckhorst actief in de Kuip, al kwam aan die samenwerking destijds opeens een einde toen Feyenoord Denny Landzaat aantrok en Wouters vertelde dat hij moest vertrekken.



