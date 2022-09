Giovanni van Bronckhorst en Rangers in zak en as na dramatische generale voor Ajax: ‘Klap op de kin’

Giovanni van Bronckhorst was ‘zeer teleurgesteld’. ,,Vooral in de manier waarop we hebben gespeeld, zeker in de eerste helft. We wisten dat ze gevaarlijk zouden zijn uit standaardsituaties, maar we waren niet alert genoeg. We hebben drie doelpunten weggegeven. Het voelt niet goed als je zo verliest, zeker niet wedstrijden als deze. Dit was niet de wedstrijd zoals we die voor de club en de fans hadden willen afleveren”, aldus de Nederlandse coach. ,,We hebben weer een grote wedstrijd woensdag, maar we moeten nu even de teleurstelling voelen. Dit is een moment dat je op de kin moet nemen en waarvan je moet leren. Daarna kunnen we verder gaan en ik kijk uit naar woensdag.”