Giovanni van Bronckhorst na afgang Rangers tegen Liverpool: ‘Het verschil mag nooit zó groot zijn’

,,De laatste 25 minuten waren we er niet bij met ons hoofd. De eerste helft en het laatste half uur waren echt een verschil van dag en nacht. Hoe we het eerste uur speelden kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken op Ibrox, maar zoals we het laatste half uur speelden zou je van iedereen verliezen”, zei Van Bronckhorst.

,,Het verschil mag nooit zó groot zijn en je moet 90 minuten lang de focus behouden. Zo willen we onze club niet vertegenwoordigen en er zijn geen excuses. Maar ik kan het nu nog niet verklaren, want ik ben de wedstrijd nog aan het verwerken.”

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst feliciteert Mo Salah. © AP

Rangers FC nam na ruim een kwartier nog op voorsprong. Halverwege de eerste helft werd het 1-1 en pas in de tweede helft nam Liverpool de leiding. In het laatste half uur scoorde de ploeg van Jürgen Klopp nog eens vijf keer, waardoor het een pijnlijke nederlaag werd voor de oud-international. Ook omdat invaller Mo Salah in een tijdsbestek van 6 minuten een hattrick maakte.

,,Na de 1-2 hebben we te vaak achter elkaar de korte bal gespeeld en ze hebben balverlies heel snel afgestraft”, aldus Van Bronckhorst. ,,De hele kleedkamer was stil en als de emoties zo hoog zijn is het beter om niks te zeggen. We moeten dit in de toekomst voorkomen.”

Op 1 november is Ajax de tegenstander van Rangers FC. De Amsterdammers en Schotten lijken samen te gaan strijden om overwintering in de Europa League. Ajax heeft 3 punten, Rangers FC is nog puntloos.

