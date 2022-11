Giovanni van Bronckhorst niet bang voor ontslag na nieuwe zeperd Rangers

met samenvattingDe druk op Giovanni van Bronckhorst neemt in Glasgow verder toe. Nadat Rangers een zeer zwakke Champions League-campagne kende, krijgt ‘Gio’ de Schotse toptopclub ook in de competitie nauwelijks aan de praat. Rangers kwam vanmiddag bij het bescheiden St. Mirren niet verder dan 1-1. Bij een zege van koploper Celtic later vandaag op degradatiekandidaat Ross County groeit de voorsprong van de kampioen op Rangers al naar negen punten.

Het worden zware weken voor Giovanni van Bronckhorst bij Rangers. Nu de Schotse competitie tot medio december stilligt, neemt de druk op zijn positie de komende dagen alleen maar toe. Hoewel Van Bronckhorst eerder al zei dat hij ‘de steun voelde van de clubleiding’ is het duidelijk dat de nieuwe uitglijder vandaag bij St. Mirren geen goed nieuws is voor de oud-international.

Rangers voorkwam vandaag pas in de slotfase een nederlaag. Mede door ingrijpen van de VAR kregen de bezoekers in het Smisa-stadion in Paisley in de 84ste minuut een strafschop. Die werd benut door aanvoerder James Tavernier. Jonah Ayunga had St. Mirren kort na rust op voorsprong gezet. In de blessuretijd van bijna tien minuten kon Rangers er geen zege meer uit slepen.

Quote Ik heb nooit angst, ik zie gewoon wat er komt Giovanni van Bronckhorst

Van Bronckhorst is na de nieuwe zeperd niet bang voor een snel ontslag. ,,We gaan om de tafel zitten en praten over de afgelopen maanden en over welke kant we op moeten”, zei Van Bronckhorst op de vraag of hij de komende weken met het bestuur van de Rangers gaat praten. ,,Ik heb geen angst. Ik heb nooit angst, ik zie gewoon wat er komt.”

Rangers FC verspeelde in drie van de laatste vijf competitieduels punten. In de Champions League verloor Rangers alle zes de groepswedstrijden en eindigde op een doelsaldo van -20. Nog nooit presteerde een club zo slecht in de groepsfase van de Champions League. Het ‘record’ kwam Van Bronckhorst op veel kritiek te staan in de Schotse media.

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © Action Images via Reuters