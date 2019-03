Giroud ontpopt zich tot “Mr. Europa League”, Valencia door oog van de naald

Van spanning was in Kiev geen sprake. Olivier Giroud opende al na vijf minuten de score. De Franse aanvaller verdubbelde na ruim een half uur de voorsprong. Ook het derde doelpunt viel nog in de eerste helft. De Spaanse verdediger Marcos Alonso scoorde.



Na de pauze was Giroud voor de derde keer trefzeker. Hij kopte de bal binnen na een vrije trap van Willian. De laatste treffer kwam op naam van Callum Hudson-Odoi.



De Engelse clubs doen het dit seizoen goed in de Europese toernooien. Manchester City, Tottenham Hotspur, Manchester United en Liverpool bereikten de afgelopen dagen de kwartfinales van de Champions League. Arsenal kan zich later op donderdag nog plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League.