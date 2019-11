Gisdol moet FC Köln van degradatie behoeden

Finnboga­son voorlopig niet in actie

11:53 Alfred Finnbogason speelt voorlopig niet voor FC Augsburg in de Bundesliga. De voormalige aanvaller van onder meer sc Heerenveen heeft vorige week in de interland van IJsland tegen Turkije een blessure aan de schouder opgelopen. Hij viel in dat duel al na een half uur uit.