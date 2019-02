Gladbach verdringt Bayern van plek twee

Eerste zege in twee maanden Monaco kan dankzij Fàbregas eindelijk weer juichen

22:38 AS Monaco heeft voor het eerst in twee maanden weer eens een overwinning geboekt in de Franse competitie. De landskampioen van 2017, die nu in degradatienood verkeert, versloeg Toulouse in het Stade Louis II met 2-1. Cesc Fàbregas schoot na een uur spelen het winnende doelpunt binnen.