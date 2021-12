Gnabry en Lewandowski laten niets heel van VfB Stuttgart

Lotingdag: welke clubs treffen Ajax, PSV en Vitesse in de Champions League en Conference League?

Ajax plaatste zich met een perfecte score in de poulefase voor de achtste finales van de Champions League. Vandaag, om 12.00 uur, wordt er geloot. Om 13.00 uur wordt er ook geloot voor de tussenronde van de Europa League (zonder Nederlandse ploegen), waarna om 14.00 uur de loting is voor de tussenronde van de Conference League, mét PSV en Vitesse. Poulewinnaars AZ en Feyenoord komen in maart pas weer in actie in de achtste finales.

