Goal El Ghazi kan Lille niet helpen tegen PSG

Di María bracht na een klein halfuur PSG koppend op voorsprong. Al stond Kylian Mbappé, die voor de assist zorgde, mogelijk buitenspel. Vlak na de rust bereidde de Argentijn de 2-0 van Javier Pastore voor. Invaller Anwar El Ghazi maakte het vier minuten voor tijd nog spannend door te scoren, maar verder kwam Lille niet. Sterker nog: Kylian Mbappé maakte in blessuretijd nog de 3-1.



PSG miste naast Neymar ook aanvoerder Thiago Silva, die met een knieblessure kampt. Di María kreeg in de 69ste minuut een publiekswissel.



Dankzij de zege heeft de ploeg van trainer Unai Emery een voorsprong van 12 punten op achtervolgers Olympique Lyon, AS Monaco en Olympique Marseille. Lyon gaat morgen op bezoek bij Amiens. Regerend kampioen Monaco trapt vanavond om 20.00 uur af tegen ESTAC Troyes.