Goal én eigen goal voor matchwinner Van Wolfswinkel

In de 84ste minuut knikte Van Wolfswinkel een corner knap binnen. Een half uur eerder had Van Wolfswinkel de bal ook al in de goal gewerkt uit een corner, maar dat was in eigen doel.



Basel leidde na dik een half uur met 2-0 (twee goals van Kevin Bua), maar de bezoekers kwamen terug. Uiteindelijk voorkwam Van Wolfswinkel in de slotfase dat hij de schlemiel werd.



De ploeg van Van Wolfswinkel heeft na dertien speelronden al elf punten achterstand op Young Boys, dat vorig jaar de hegemonie van Basel verbrak. Van de dertien duels werden er maar zes gewonnen.