Gouweleeuw met FC Augsburg te sterk voor Bayern München

FC Augsburg kwam in de 23ste minuut op voorsprong via Mads Pedersen. In de 35ste minuut verdubbelde André Hahn de voorsprong voor de thuisploeg zelfs, al maakte Robert Lewandowski drie minuten later al de aansluitingstreffer namens Bayern München. Gouweleeuw en zijn teamgenoten stonden in het resterende uur vaak flink onder druk, maar hielden stand en sleepte de 2-1 overwinning uit het vuur.

Bayern München gaat aan kop in de Bundesliga met 28 punten na twaalf duels. De voorsprong op achtervolger Borussia Dortmund, dat zaterdagmiddag op bezoek gaat bij VfL Wolfsburg, is vier punten. SC Freiburg is de verrassende nummer drie met 22 punten.

FC Augsburg klom door de overwinning naar de vijftiende plaats in de Bundesliga en staat nu twee punten boven VfB Stuttgart. De zestiende plaats betekent aan het einde van het seizoen een plek in de play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, de nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks naar het tweede niveau in Duitsland. Augsburg is sinds 2011 van de partij in de Bundesliga, waarin het alleen in 2014 (achtste) en 2015 (vijfde) in het linkerrijtje eindigde. Gouweleeuw maakte in 2016 de overstap van AZ naar Augsburg. Hij speelde inmiddels 152 duels voor de club, waar de 30-jarige verdediger uit Heemskerk sinds vorig seizoen de aanvoerder is.