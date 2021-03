Gouweleeuw wint met Augsburg van ploeterend Gladbach

Einde aan bijzondere reeks: na 16 jaar geen Messi of Ronaldo in kwartfina­les

11 maart Nadat Cristiano Ronaldo dinsdag in de Champions League werd uitgeschakeld met zijn Juventus door FC Porto, was het gisteren de beurt aan Lionel Messi. De Argentijn werd met FC Barcelona geëlimineerd in de achtste finales door Paris Saint-Germain (5-2). Het is voor de eerste keer in zestien jaar tijd dat de club van zowel Messi als Ronaldo afwezig is in de kwartfinales.