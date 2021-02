‘Grandioze gigant De Ligt is net zo groot als Lukaku, maar een stuk sneller’

Juve won de heenwedstrijd tegen Inter in de halve finale van het bekertoernooi vorige week al met 1-2, waarna een 0-0 in eigen huis voor De Oude Dame gisteravond genoeg was voor een finaleticket. Het Italiaanse voetbalplatform Football Italia beloont het optreden van De Ligt met een 8. Ook zijn verdedigende collega Merih Demiral krijgt dat cijfer, de Nederlander en de Turk zijn daarmee de spelers met het beste rapport. ,,De Ligt had met Lukaku een zeer zware tegenstander, maar hij was dominant", zo klinkt het lovend.



Op zijn beurt krijgt Lukaku een 5, met daarbij de tekst: ,,Hij werd uitgeschakeld door De Ligt.” Want dat is de gemene deler in de Italiaanse sportkranten: de ex-Ajacied won het rechtstreekse duel met zijn Belgische opponent glansrijk. La Gazzetta dello Sport (dat De Ligt een 7 geeft) oordeelt: ,,Lukaku ontbrak in de heenwedstrijd, maar liep zich vandaag stuk op De Ligt. Die is net zo groot als Lukaku, maar daarnaast een stuk sneller.”



Il Messaggero is eveneens onder de indruk. ,,Lukaku werd aan banden gelegd en schoot niet één keer op doel, een geweldig optreden van De Ligt", staat bij het rapportcijfer 7. Diezelfde beoordeling krijgt hij ook van Corriere dello Sport. ,,Lukaku dekken is een lastige taak. Vermoeiend ook. Maar De Ligt hield hem goed weg bij het doel.”