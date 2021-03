Graziano Pellè scoort met prachtige omhaal, maar Parma verliest weer

Pellè scoorde na een kwartier. Hij nam de bal aan op zijn brede borstkas en met een prachtige omhaal passeerde hij Genoa-keeper Mattia Perin. Het was voor Pellè zijn eerste goal in Europa sinds 15 mei 2016, toen hij namens Southampton scoorde tegen Crystal Palace. Na het EK in Frankrijk maakte Pellè de overstap naar SD Luneng, waar hij vierenhalf jaar uitstekend verdiende. Vanwege de zeer strenge salarisregels in China keerde Pellè op 5 februari terug naar Parma, waar hij in het seizoen 2011/2012 al speelde na vier seizoenen bij AZ. De 1,94 meter lange spits uit San Cesario di Lecce kende daarna succesvolle periodes bij Feyenoord (55 goals in 66 duels) en Southampton (30 goals in 81 duels), waarna hij naar China verhuisde.