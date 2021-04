Grensrechter betrapt bij vragen handtekening Haaland: ‘Kinderachtig’

Video ‘Geïrri­teerd’ Dortmund voelt zich benadeeld: ‘Maar we zijn nog niet klaar’

0:42 Borussia Dortmund verlaat Manchester met een slecht gevoel. De Duitse topclub was in de eerste kwartfinale van de Champions League bij Manchester City dicht bij een goed resultaat, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd ging het nog mis: 2-1.