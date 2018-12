Griekse arbiters gaan staken na mishandeling

Woensdag werd een scheidsrechter in Larissa voor zijn huis in elkaar geslagen door vier gemaskerde mannen. De arbiter moest met een hoofdwond en een pijnlijke knie naar het ziekenhuis. De UEFA en de FIFA riepen de Griekse voetbalbond meteen op de zaak serieus te onderzoeken. Geweld komt veel voor in het Griekse voetbal.

In afwachting van dat onderzoek kondigen de scheidsrechters nu aan voorlopig niet in actie te komen in wedstrijden uit de Superliga, de hoogste klasse in Griekenland. ,,Hiermee willen we onze verontwaardiging uiten’', luidde de verklaring.