Griekse topper loopt compleet uit de hand: hooligans bestormen veld en bekogelen politie

Met samenvatting Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong schieten Bayer Leverkusen naar halve finale tegen Roma

Bayer Leverkusen heeft de halve finale bereikt van de Europa League tegen AS Roma. De Duitse formatie won de tweede wedstrijd in België van Union (1-4), mede door twee doelpunten van Nederlandse makelij. De eerste wedstrijd in Duitsland was gelijk geëindigd, 1-1.