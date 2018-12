Griezmann baalt van verkiezing: ‘Wat moet ik nog meer doen?’

De 27-jarige aanvaller van Atlético maakte twee doelpunten in de gewonnen Europese finale tegen Olympique Marseille (3-0). Griezmann scoorde uit een strafschop ook in de WK-finale tegen Kroatië (4-2) en werd na afloop uitgeroepen tot man of the match. De Fransman ontving tevens de Bronzen Bal, als de op twee na beste speler van het WK, en de Zilveren Schoen omdat hij na Harry Kane de meeste doelpunten maakte.



Griezmann had na brons en zilver gerekend op goud bij de verkiezing van France Football, maar weer greep hij naast de hoofdprijs. ,,Het was voor mij een geweldig jaar, maar vanavond ben ik wel een beetje teleurgesteld”, zei de Fransman. Hij kreeg opbeurende woorden van zijn trainer Diego Simeone. ,,Als ik Antoine Griezmann was, zou ik heel blij zijn. Want het is heel moeilijk om wereldkampioen te worden en dat is hem wel gelukt.”