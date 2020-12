Griezmann breekt met sponsor Huawei om onderdrukte Oeigoeren

13 dagen na dood Maradona Voormalig Argentijns bondscoach Alejandro Sabella (66) overleden

8 december Dertien dagen na de dood van Diego Maradona wordt Argentinië opnieuw opgeschrikt door de dood van een voormalig international en bondscoach. Alejandro Sabella is op 66-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval in een ziekenhuis in Buenos Aires, waar hij een virus opliep nadat hij al geruime tijd ziek was.