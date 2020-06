Griezmann went maar niet bij Barcelona: ‘Messi, maak het Antoine makkelijker’

Koploper FC Barcelona wacht vanavond een van de zwaarste klussen in de eindsprint van de Liga. Om tien uur staat in het verre zuiden nummer drie, Sevilla, klaar. De grote vraag is of bij Barça de zwaar bekritiseerde wereldkampioen Antoine Griezmann nog in de basis zal staan.

Antoine Griezmann met Lionel Messi.



Antoine Griezmann had bij zijn landgenoot Thierry Henry te rade kunnen gaan. Of bij Zlatan Ibrahimovic. Of Braziliaan Philippe Coutinho. Stuk voor stuk bepalende spelers, sterren, bij de clubs die zij verlieten voor een aantrekkelijk ogend avontuur bij FC Barcelona. Waar zij echter geen van drieën konden wennen, noch uitblinken. En weer snel vertrokken, of moesten vertrekken.



Paolo Futre, een idool bij Atlético Madrid en groot fan van Antoine Griezmann, benadrukte onlangs nog eens dat probleem in een opiniestuk in een sportkrant: ,,Je komt dan bij de Messi Club Barcelona terecht, waar je in plaats van de ster van het team ineens één van de rest wordt. Met voor Griezmann het extra obstakel dat er na Messi eerst nog Suárez komt en dán pas hij.”

Dat laatste is niet helemaal juist. Antoine Griezmann, vorige zomer van Atlético overgekomen voor 120 miljoen euro, heeft juist vóór de coronastop en nu, in de eerste twee wedstrijden van de hervatting van de Liga, geen concurrentie gehad van Suárez, die in januari werd geopereerd aan een knieblessure. De Uruguayaan is weer fit, maar werd afgelopen week voorzichtig als invaller gebracht. Om vanavond in Sevilla hoogstwaarschijnlijk wel in de basis op te draven.

Quote Hij is bepalend voor dit elftal en de club Quique Sétien, Trainer FC Barcelona Griezmann mocht dinsdag blij zijn dat het kritische publiek van het Camp Nou ontbrak toen hij tegen Leganés in de eerste 35 minuten slechts vijf keer de bal raakte. Hij besloot het duel met 22 balcontacten. Onzichtbaar. ,,Onmisbaar,” reageerde trainer Quique Sétien op de kritiek, die ook al na het duel zaterdag in Mallorca te horen was geweest. ,,Antoine werkt enorm hard, hij is bepalend voor dit elftal en de club.”

Ja, Griezmann speelt bijna altijd. Maar in 39 wedstrijden heeft hij slechts 14 keer gescoord, zijn laagste gemiddelde sinds zijn voorlaatste jaar bij Real Sociedad, in 2013. Bij Atlético zat hij vijf jaar lang op een gemiddelde van een doelpunt per twee wedstrijden. Daar groeide hij uit tot de ster van het elftal. En tot de wereldkampioen met Frankrijk ook. Maar in beide ploegen speelde hij anders, meestal net naast of achter een andere spits, meer in het centrum, of komend vanaf rechts. En dat is bij Barça de positie van Messi.

Critici zagen het probleem bij Barça direct al; Griezmann is geen linksbuiten. Zoals veel van zijn voorgangers dat ook al niet waren. ,,Messi, maak het Antoine makkelijker, betrek hem meer bij het spel, laat hem de strafschoppen nemen,” opperde deze week oud-Barça-speler Rivaldo.

En dat is het andere probleem waar de Fransman bij Barcelona mee kampt. Zijn entrée was een beroerde. In het Camp Nou verwachtten ze hem al in 2018, maar al zijn twijfels stopte Griezmann in een TV-documentaire, ‘De Beslissing’, waarin hij op het einde met suspense en drama aankondigde toch bij Atléti te blijven.

Volledig scherm Messi en Suárez hadden de door de clubleiding beloofde terugkeer van Neymar verwacht, de enige die, opvallend genoeg, uitstekend bleek te gedijen in de positie op links. © AP Een jaar later kocht Barça hem alsnog, maar bij veel spelers viel dat verkeerd, na het ‘verraad’ van een jaar eerder. Bovendien hadden Messi en Suárez de door de clubleiding beloofde terugkeer van Neymar verwacht, de enige die, opvallend genoeg, uitstekend bleek te gedijen in die positie op links.



Er gingen de laatste weken al geruchten over een ruil met Paris Saint-Germain tussen Neymar en Griezmann, maar vooralsnog maakt de wereldkampioen dit seizoen bij Barça af. Of dat in de basis zal zijn? Suárez is terug, en met elke wedstrijd ziet Griezmann dat andere nieuwkomers als Braithwaite en Ansu Fati het beter doen voorin dan hij.