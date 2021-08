Groen licht voor Memphis: spits mag dankzij Piqué debuteren voor FC Barcelona

Vanwege de ernstige financiële problemen van Barcelona was het onzeker of La Liga het inschrijven van Memphis goed zou keuren. De club voldoet vanwege de enorme salarislast namelijk nog niet aan alle voorwaarden van de competitiebaas. Toch is er nu groen licht gekomen voor Memphis, met dank aan Gerard Piqué. De oudgediende heeft een fors lager salaris geaccepteerd, waardoor Barça wat ruimte kreeg in de salarishuishouding.

Behalve de Oranje-international is ook Eric García ingeschreven. De van Manchester City overgekomen verdediger kan dus ook debuteren tegen Real Sociedad. De momenteel geblesseerde Sergio Agüero, die net als García transfervrij overkwam van City, is nog niet ingeschreven door Barcelona.

Fans laten Barcelona in de steek

Het vertrek van Lionel Messi hakt er op alle fronten behoorlijk in bij FC Barcelona. Zonder de Argentijnse superster blijken ook de wedstrijden van de Spaanse topclub veel minder in trek.

FC Barcelona opent het seizoen morgen met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. De fans lijken er nog niet zo’n zin in te hebben hun ploeg te komen aanmoedigen zonder Lionel Messi. De Argentijn is voortaan bij Paris Saint-Germain te bewonderen. Dat is even wennen voor de Catalaanse voetballiefhebbers van wie er tot nu toe volgens de Spaanse sportkrant AS slechts een kleine 16.000 een kaartje hebben aangeschaft voor het duel van zondag.

Volledig scherm Het vertrek van Lionel Messi naar PSG maakt de kaartjes voor wedstrijden van FC Barcelona heel wat minder populair. © EPA

Zo’n 30.000 fans zijn welkom na de versoepelingen in Spanje van de coronamaatregelen. De tot dusverre matige belangstelling is des te opvallender omdat er voor het eerst in zeventien maanden fans welkom zijn bij een duel in Camp Nou.

Koeman wil niet in verleden leven

Trainer Ronald Koeman zei zaterdag ‘enthousiast’ te zijn over zijn ploeg en te willen voorkomen dat er te veel in het verleden wordt geleefd op en rond de club. ,,Het vertrek van Messi is pijnlijk voor alle fans, vanwege alles wat hij voor de club heeft betekend en vanwege het type speler dat hij is”, zei Koeman op de persconferentie een dag voor de competitiewedstrijd tegen Real Sociedad.



,,We gaan hem zeker missen omdat hij een speler is die zo belangrijk is geweest voor de geschiedenis van de club. Maar we moeten niet in het verleden leven. Zaken veranderen en ik ben zeer enthousiast over de ploeg die we voor komend seizoen hebben.”

Volledig scherm Ronald Koeman. © EPA

,,Als iedereen fit is hebben we een ploeg die grote dingen kan bereiken”, meent Koeman, van wie het lang onduidelijk was of hij ook dit seizoen trainer van Barcelona zou zijn. ,,Vanaf nu gelden er geen excuses. Er zijn punten te verdienen. De ploeg is er klaar voor. We hebben vijf weken voorbereiding gehad waarin Leo er al niet bij was.”



Barcelona zoekt nog een aanvaller die meteen inzetbaar is omdat met name voorin nog veel geblesseerden zijn onder wie Agüero, Ousmane Dembélé, Ansu Fati en Philippe Coutinho. ,,Als het mogelijk is halen we nog iemand”, zei Koeman. Een aantal basiswaarden, onder wie dus Piqué en Sergio Busquets, heeft een salarisverlaging geaccepteerd waardoor er ruimte is ontstaan in de post salarissen. ,,Een zeer te waarderen geste”, aldus Koeman.

