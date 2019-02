Grootschalig onderzoek op basis van Football Leaks

De tientallen miljoenen documenten die in handen zijn van klokkenluidersplatform Football Leaks gaan dienen als basis voor een grootschalig Europees onderzoek. De landen die zijn verenigd in Eurojust, de rechtsorganisatie waarin de 28 lidstaten van de Europese Unie samenwerken in de juridische strijd tegen terrorisme en grensoverschrijdende zware criminaliteit, hebben vandaag in Den Haag afgesproken samen financiële wantoestanden in de voetbalwereld aan te pakken.

,,We willen op justitieel en politioneel gebied gebruikmaken van de mogelijkheden die Football Leaks ons biedt’', zegt Eric Bisschop, die namens de Belgische justitie meedoet aan het onderzoek.

De afgelopen jaren zijn via Football Leaks al heel wat vertrouwelijke documenten uit de voetbalwereld naar buiten gekomen. Zo kwam FC Twente in grote problemen door documenten waaruit bleek dat investeringsmaatschappij Doyen Sports invloed zou hebben op het transferbeleid van de club uit Enschede. Football Leaks onthulde ook allerlei details over transfers van onder anderen Gareth Bale en Memphis Depay, belastingontduiking van topvoetballers en etnische ‘selectie’ in de jeugd van Paris Saint-Germain.

De man achter het klokkenluidersplatform, de Portugees Rui Pinto, werd vorige maand opgepakt in Boedapest. Portugal heeft om zijn uitlevering gevraagd. Via zijn advocaat heeft Pinto miljoenen documenten waarover hij beschikt gedeeld met de Franse justitie, die het onderzoek leidt. Nederland participeert daar ook in.