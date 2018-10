Grote corruptiezaak België: Politie ondervraagt trainer Club Brugge en scheidsrechters

In België is in een grote corruptiezaak de trainer van Club Brugge opgepakt door de politie voor ondervraging. Ook zijn twee topscheidsrechters en de Belgische spelersmakelaar Mogi Bayat meegenomen door de politie.

Bayat is één van de machtigste makelaars van België en doet zaken met alle grote clubs. De scheidsrechters, Bart Vertenten en Sebastien Delferière, floten in het verleden ook wedstrijden in Nederland. Vertengen floot zes duels in de Jupiler League van 2011 tot 2014. Delferière kwam zes wedstrijden in actie in de eredivisie.

Het zou gaan om twee verschillende onderzoeken. Enerzijds bekijkt het federaal parket financiële fraude en witwassen van geld in het voetbalmilieu. Omdat makelaars constructies gebruiken om in België te ontsnappen aan belastingen op transferlonen en commissies. Anderzijds loopt er een onderzoek over matchfixing in de Jupiler Pro League.

Wenke Roggen van het federaal parket bevestigt dat deze ochtend tijdens een reeks huiszoekingen ook scheidsrechter Bart Vertenten en Club Brugge-coach Ivan Leko ook zijn opgepakt. Meer details wil het parket daarover voorlopig niet kwijt. ,,Club Brugge verleent zijn medewerking aan het onderzoek en heeft niets te verbergen”, vertelde voorzitter Bart Verhaeghe aan VTM Nieuws.