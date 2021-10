Grote zorgen bij Chelsea om enkelblessure Lukaku

Hoewel Chelsea woensdagavond in de Champions League zonder problemen afrekende met het Zweedse Malmö (4-0), waren er toch grote zorgen. Romelu Lukaku moest geblesseerd het veld verlaten en ligt voor onbepaalde tijd in de lappenmand.

Lukaku werd al vroeg in de wedstrijd neergehaald in de zestien van Malmö. De Belgische spits verdiende er een strafschop mee, maar raakte ook geblesseerd. Hij plofte tegen de grond, schreeuwde het uit en leek direct te beseffen dat het niet goed zat. De rechtervoet van Lukaku bleef na een stevige ingreep van Malmö-verdediger Lasse Nielsen steken onder de bil van de Deen met een enkelblessure tot gevolg. Terwijl Jorginho de strafschop benutte, strompelde Lukaku onder applaus van het thuispubliek de kleedkamer in.

Scan

Een scan zal donderdag of vrijdag moeten uitwijzen of er schade is en hoe lang hij aan de kant moet staan. Thomas Tuchel zag tot overmaat van ramp ook Timo Werner, zijn tweede spits, voor rust met een hamstringletsel uitvallen. De kans is groot dat hij tegen Norwich City dit weekend moet improviseren. De kans dat Lukaku zelfs bij geringe schade tijdig fit raakt, is klein.

,,Romelu heeft zijn enkel verdraaid en Timo heeft een blessure aan zijn hamstring, dus ze zullen er wat dagen uit zijn”, zei Tuchel na afloop. ,,We spelen veel wedstrijden dus we zullen een oplossing moeten vinden.”

Het zou een domper zijn voor Chelsea als de ploeg de twee aanvallers lang moet missen. ,,Ze waren in goede vorm, ze zijn gevaarlijk, creëren kansen en scoren”, zei Tuchel. ,,Jongens die hebben gewacht op hun kans, moeten nu opstaan en scoren. De jongens die starten zaterdag tegen Norwich City krijgen het vertrouwen. We hebben eerder wedstrijden gewonnen zonder Lukaku en Werner. We willen deze problemen niet te vaak hebben, maar het gebeurt nu eenmaal in een seizoen.”