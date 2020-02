Guardiola als trainer op eenzame hoogte in beslissende fase CL

Alphonso Davies: hoe geboren vluchte­ling een ster werd bij Bayern München

26 februari Zoon van Liberiaanse vluchtelingen, geboren in een opvangkamp in Ghana, als jochie verhuisd naar Canada, waar hij de jongste international ooit werd. En nu is Alphonso Davies een sensatie bij Bayern München. De 19-jarige linksback denderde gisteren tijdens de Champions League wedstrijd bij Chelsea (0-3) weer geregeld over de flank. Het bijzondere verhaal van een uitzonderlijk talent.