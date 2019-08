Guardiola baalt van inconsequente VAR: 'Misschien had hij een koffiepauze’

Sivasspor-goa­lie verliest bewustzijn na ongelukki­ge botsing

17 augustus Sivasspor-doelman Mamadou Samassa is vanavond naar het ziekenhuis afgevoerd. De 29-jarige Malinese doelman kwam hard in botsing met Besiktas-spits Tyler Boyd. Enkele minuten later verloor hij plots het bewustzijn.