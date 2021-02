Guardiola niet blij met opmerkingen Klopp: ‘Ik zal hem er zondag nog wel even op aanspreken’

Klopp zei eerder vandaag dat Manchester City heeft kunnen profiteren van een gedwongen coronapauze van “twee weken” rond de jaarwisseling. ,,Wij hebben die onderbreking niet gehad. Mede daardoor is het voor ons nu een zware tijd en voor andere teams minder zwaar.”



Het duel van City op 28 december met Everton werd uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus in de selectie van Guardiola. Daardoor had de club uit Manchester een paar vrije dagen extra, tussen de wedstrijd op tweede kerstdag tegen Newcastle United (2-0) en het duel met Chelsea (3-1) op 3 januari. In die laatste wedstrijd miste Guardiola door het coronavirus nog acht basisspelers.



,,Klopp vergist zich”, sprak Guardiola op sarcastische toon. ,,We hadden twee maanden vrij, nee, drie, nee, vier maanden konden we rust nemen. Jürgen zal toch echt beter op zijn kalender moeten kijken. We hebben Covid-19 gehad, we hebben een week niet gevoetbald en daarna met veertien spelers op Stamford Bridge gewonnen van Chelsea. Dat zijn de feiten. Als ik Jürgen zondag zie, zal ik hem hierop aanspreken. Hij moet weten dat hij fout zat.”