Guardiola: Raiola bood Pogba in januari bij ons aan

De omstreden zaakwaarnemer Mino Raiola zou in januari contact hebben gezocht met Guardiola. Of de manager van Manchester City interesse had om Paul Pogba en Henrik Mkhitaryan over te nemen van United.



Op de persconferentie voor de mogelijke kampioenswedstrijd van City - bij een zege is de club zeker van de titel - werd Guardiola gevraagd te reageren op de beledigingen van Raiola aan zijn adres. Raiola noemde de Catalaan recentelijk 'een absolute nul'. ,,Guardiola is een lafaard en een hond. Hij behandelt mensen als een klassieke priester."



De manager van City haalde er zijn schouders over op. ,,Dat hij me vergelijkt met een hond is niet slecht. Je moet respect hebben voor honden."



Guardiola beweerde dat Raiola hem in januari nog een aanbod deed. ,,Hij vroeg of we Pogba en Mkhitaryan van United over wilden nemen."



Raiola liet tegenover BBC weten geen contact te hebben gehad met Guardiola, maar ontkent niet de spelers bij City aan te hebben geboden. Een woordvoerder van ManUnited zei dat een vertrek van Pogba in januari niet aan de orde was. Mkhitaryan zou de club bovendien niet aan City hebben verkocht.