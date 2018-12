Guardiola steunt ‘ongelooflijk persoon’ Sterling is racisme-rel

Manager Pep Guardiola van Manchester City kan woensdag in de wedstrijd in de Champions League tegen het Duitse Hoffenheim niet beschikken over David Silva. Dat heeft hij laten weten op de vooruitblikkende persconferentie, waar hij het ook opnam voor de veelbesproken Raheem Sterling.

Silva heeft zaterdag in het competitieduel met Chelsea (0-2) een hamstringblessure opgelopen. Hij is volgens Guardiola zeker een paar weken niet inzetbaar.

Ook Kevin De Bruyne en Danilo doen woensdag niet mee. Evenals Sergio Agüero, maar die is mogelijk wel op tijd hersteld voor de competitiewedstrijd van komende zaterdag tegen Everton.

,,Ik kan niet erg veel wisselen op deze manier. Als ik iets zou kunnen wensen, dan zou ik graag mijn spelers terug willen’', aldus de geplaagde coach. ,,We moeten er als aan doen om te winnen en eerste te worden in de groep, zodat we een klein voordeel hebben als we met de laatste zestien beginnen.’’

Racisme

Ook sprak de manager zich uit over de racisme-rel rondom aanvaller Sterling. De aanvaller beschuldigde na het duel met Chelsea (0-2) een aantal supporters van de Londense club van racistisch gedrag. In Engeland is nu een nieuw debat over racisme in het voetbal losgebarsten.

Maar Guardiola bestrijdt dat het alleen in deze sport voorkomt. ,,Mensen concentreren zich nu op het voetbal, maar daar is het niet alleen. Immigranten en vluchtingen in de hele wereld worden racistisch bejegend. We moeten ervoor vechten om voor iedereen een goede situatie te bereiken.’'