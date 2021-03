Guardiola verklapt geheim City na zevende clean sheet in CL op rij: ‘We verdedigen mét de bal’

In totaal kregen The Citizens al 706 minuten geen tegengoal in het miljoenenbal. Alleen in het eerste CL-duel van dit jaar met FC Porto incasseerde City een treffer. De Colombiaan Luis Diaz maakte namens de Portugezen in de 14de minuut de 0-1. De Engelse ploeg, waar Oranje-international Nathan Aké dit CL-seizoen twee duels meespeelde, won die wedstrijd uiteindelijk met 3-1.

Twee ploegen

Indrukwekkend

Pep Guardiola was na afloop van het duel met Gladbach voor de camera's van BT Sport tevreden over de lange reeks van zijn ploeg: ,,We hebben dit seizoen pas een tegendoelpunt geïncasseerd, dat is indrukwekkend. Het is een ongelooflijke prestatie van het team.”



De Spanjaard verklapte ook het geheim van City: ,,Iedereen rent veel, niet alleen de aanvallers. Het is belangrijk om te begrijpen dat we verdedigen met de bal in ons bezit.” Wat Guardiola na afloop zei was ook gisteren waar. City had tegen Gladbach 64% balbezit, in het heenduel was dat 60%.