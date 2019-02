Guardiola verwacht turbulente titelrace

Geen winnaar na voortdu­rend boeiende Clásico in beker

6 februari FC Barcelona en Real Madrid zijn nog lang niet klaar met elkaar. De eerste van drie Clásico’s in een maand was, zoals zo vaak, een uitputtende, voortdurend boeiende strijd. Toen de rookwolken waren opgetrokken was de heenwedstrijd in de halve finale van de beker in een 1-1- remise geëindigd.