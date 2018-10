Guardiola: Zal altijd fan blijven van City

In een interview op BBC Radio 5Live uit hij zijn liefde voor de 'blauwe club' uit Manchester. ,,Ik voel me geliefd hier en wil de club nog beter maken. Als wij geloven dat we sterk genoeg zijn kunnen we nog beter presteren", denkt Guardiola, die vorig seizoen met City kampioen werd in de Premier League met een recordaantal van 100 punten.

Guardiola heeft een contract bij de 'Citizens' dat nog loopt tot medio 2021. Mocht hij die verbintenis uitdienen dan heeft hij vijf jaar gewerkt in Manchester. In München was hij drie jaar trainer en de Catalaan leidde Barcelona in vier jaar naar vele prijzen. ,,Maar ik begrijp inmiddels wel dat je in Engeland zo twintig jaar kan werken bij een club. Zoals hier bij City is het lekker rustig. Je ziet hier maar weinig journalisten doordeweeks. Dat is in München en Barcelona wel anders. Hier blijft bijna alles binnenskamers. Daarom voel ik mij hier erg op mijn gemak."