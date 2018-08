Guerrero nog acht maanden geschorst bij nieuwe club Internacional

Vier jaar cel corrupte voetbal­baas Brazilië

22 augustus Het grootschalige Amerikaanse onderzoek naar corruptie binnen de wereldvoetbalbond FIFA heeft weer tot een veroordeling geleid. Een rechter in New York is van mening dat José Maria Marin, voormalig voorzitter van de Braziliaanse bond, voor vier jaar de cel in moet voor het aannemen van steekpenningen. Marin zat al ruim een jaar in voorarrest in Zwitserland en in de Verenigde Staten.