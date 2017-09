Gündogan komt met de schrik vrij: blessure valt mee

Gündogan begon voor het eerst in de basis sinds hij in december vorig jaar een zware blessure aan zijn kniebanden had opgelopen. De Duitser moest na bijna een uur spelen op het veld worden behandeld en kon niet verder.

Guardiola liet weten dat de middenvelder niet opnieuw aan zijn banden is geraakt. ,,Hij heeft een beetje last van zijn knie, maar niet zoals de vorige keer. Ik denk niet dat het ernstig is'', zei de coach tegen de Britse media. ,,Het was een moeilijk moment voor hem, maar het komt goed met Ilkay.''