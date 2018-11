Gutiérrez ondanks reserverol bij PSV opnieuw in nationale selectie Mexico

Betis houdt koppositie na remise tegen Milan

23:05 Real Betis houdt de koppositie in groep F van de Europa League. De club uit Sevilla hield in eigen huis AC Milan op 1-1 en heeft met acht punten één punt meer dan de Italianen. Ook Olympiakos dat eenvoudig won van F91 Dudelange heeft zeven punten en is nog in de race voor het vervolg van de Europa League.