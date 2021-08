Haaland krijgt gezelschap van Malen: Nederlander krijgt eerste basisplek sinds overstap van PSV

Malen start voorin samen met de Noor Erling Haaland. In de strijd om de Duitse Supercup tegen Bayern München (1-3) speelde Youssoufa Moukoko dinsdag nog naast Haaland. Malen verving Moukoko toen na 58 minuten.



De basisplaats van Malen is goed nieuws voor Louis van Gaal. De bondscoach nam de in Wieringen geboren speler op in zijn voorselectie voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden. Van Gaal zei dat hij normaal gesproken alleen spelers selecteert die fit zijn en veel spelen, maar voor Malen maakte hij een uitzondering.



,,Slechts één speler heeft nog geen 90 minuten achter elkaar gespeeld”, zei Van Gaal tijdens zijn presentatie. ,,Dat is Donyell Malen. Het is dus niet des Van Gaals om hem te selecteren. Maar ik heb ook spitsen en doelpunten nodig. Anders winnen we niet.”