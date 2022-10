Haaland liep stage bij Kopenhagen, maar Denen hapten niet toe: ‘We zijn de club 200 miljoen verschuldigd’

De ongekende scoringsdrift van Erling Haaland zorgt ervoor dat ook deze week de ogen weer op hem gericht zijn. De 22-jarige Noor staat vanavond met Manchester City tegenover FC Kopenhagen in de Champions League en de geplaagde Denen treuren over hun gemiste kans.

Kopenhagen-trainer Jacob Neestrup heeft het meerdere keren te horen gekregen. Hoe is het mogelijk dat zij naast Haaland hebben gegrepen? De Noor liep als 18-jarige nota bene stage in de jeugd van de club, maar Kopenhagen sloeg niet toe.

,,Ik was destijds trainer van de -17 en hij trainde mee bij ons en de -19", aldus Neestrup, die met zijn ploeg zevende staat in de Superliga. ,,Je kon zien dat hij een heel goede speler was. Ik weet niet meer waarom we hem niet hebben vastgelegd. Maar het zegt ook iets over hoe complex talentontwikkeling en talentidentificatie zijn. Hadden we dan alles moeten doen om Haaland binnen te halen? Ja, waarschijnlijk wel.”

Stale Solbakken, in dit tijd trainer van Kopenhagen, confronteert Neestrup en regelmatig mee. ,,Hij zegt dan dat we de club anderhalf miljard Kronen schuldig zijn (zo'n 200 miljoen euro, red.). Het is niet makkelijk, maar we hadden toen ook een erg goed elftal.”

Volledig scherm Erling Haaland (l) vermaakt zich op de training met Phil Foden. © AFP

Haaland koos in 2017 uiteindelijk voor Molde, brak door en is sindsdien niet meer gestopt met scoren. Na dertien duels bij zijn nieuwe club in Engeland staat hij al op 20 goals. ,,Hij is een van de beste aanvallers met wie ik heb gewerkt”, erkent City-trainer Pep Guardiola. ,,Hij begrijpt dingen snel en is een aardig jongen. Hij kan dit doen voor het team, maar het belangrijkste is dat we samenwerken en dat doen we. Ik praat veel over hem, maar dat zou niet nodig moeten zijn, want de cijfers spreken voor zich.”

,,Het is moeilijk om tegen hem te spelen omdat hij zeer goed beweegt", zei ploeggenoot en Oranje-international Nathan Aké over de Noor. ,,Soms zoekt hij de verdediger op, soms komt hij weer in de bal. Soms is een speler sterk en niet zo snel, maar hij heeft het allebei. Hij heeft verschillende opties en dat maakt hem zo gevaarlijk.”

Champions League

En die cijfers zijn indrukwekkend. Op 22-jarige leeftijd staat Haaland in de Champions League na 22 wedstrijden al op 28 treffers. Dat is er nog maar eentje minder dan bijvoorbeeld Patrick Kluivert en Roy Makaay. Die erkende topspitsen hadden respectievelijk 71 en 61 wedstrijden nodig om aan hun totaal te komen.

Haalands gemiddelde van 1.27 goals per wedstrijd is sowieso ongekend. De nummers een, twee en drie op de topscorerslijst, Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (127) en Robert Lewandowski (84) scoren gemiddeld rond de 0.8 goals per duel.

Kopenhagen en City treffen elkaar vanavond om 18.45 uur in Denemarken. De bezoekers zijn met negen punten uit drie duels al vrijwel zeker van de volgende ronde. Kopenhagen heeft, net als Sevilla, pas een punt. Borussia Dortmund neemt met zes punten de tweede plaats in groep G in.