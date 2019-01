‘Had ook niet verwacht nu bij Oostende te spelen’

Door Tim Reedijk



Begin 2016 publiceert de Italiaanse Gazzetta dello Sport zijn lijst van 50 grootste talenten ter wereld. Riechedly Bazoer krijgt de 21ste plek toebedeeld. Vier plekken lager staat Richairo Zivkovic. Beide talenten staan onder contract bij Ajax, al is Zivkovic op dat moment verhuurd aan Willem II.



Precies twee jaar later staan Bazoer en Zivkovic tegenover elkaar bij FC Utrecht – KV Oostende. Allebei zijn ze 22 jaar, maar kregen ze met flinke tegenslag te maken nadat ze bij Ajax als de toekomst gezien werden. Bazoer zei deze week al tegen deze site ook niet te hadden verwacht in deze fase van zijn loopbaan bij FC Utrecht te spelen, maar hij maakte zich ook geen zorgen. Immers is hij pas 22. ,,Net als ik”, aldus Zivkovic. ,,Met alle respect naar Oostende toe, maar ik had ook niet verwacht dat ik hier zou spelen. Maar ik probeer het rooskleurig in te zien en de stap omhoog te maken.”



Zivkovic trof vandaag een peloton aan oud-bekenden. FC Utrecht huurde hem in het seizoen 2016/2017 van Ajax. Na die jaargang besloten de Amsterdammers hem te verkopen aan KV Oostende. Daar kwam hij dit seizoen tot vijf doelpunten in alle competities (23 wedstrijden). ,,Mijn rendement kan beter. Van het hele team, trouwens, want we hebben maar 21 keer gescoord in 21 wedstrijden in de competitie. Die vijf goals kloppen dus in verhouding wel. We staan twaalfde, dus het is logisch dat we minder vaak in ‘de zestien’ komen. We zijn geen Ajax, die daar elke wedstrijd zo vaak komen. Ik moet ermee leren omgaan dat ik er moet staan als er een kans komt, snap je?”



Het leven is mooi in Oostende. In de zomer dan. Die plek is een beetje te vergelijken met Zandvoort, vindt Zivkovic. Hij heeft er geen klagen, anderzijds is Zivkovic wel te ambitieus om nog lang aan de Belgische kust te vertoeven. ,,Ik wil nog steeds een stap hogerop. Daarvoor probeer ik bij Oostende mijn best te doen om me in de kijker te spelen. Dat wil elke jonge speler.”



Want, zoals hijzelf en Bazoer al eerder zeiden. Ze zijn pas 22.