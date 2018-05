Halen ze of halen ze het niet? Drie sterren vechten voor WK

Misschien wel het meest besproken twijfelgeval voor het WK is Mohamed Salah. De Egyptenaar viel geblesseerd uit na een armklem van Sergio Ramos in de Champions League-finale. Sindsdien stelt een team specialisten in Spanje alles in het werk om de Liverpool-relevatie wedstrijdfit in Rusland te krijgen. Zijn schouderblessure kost volgens teamdokter Mohamed Abul-Ela maximaal drie weken, waarmee in elk geval de openingswedstrijd tegen Uruguay op 15 juni een heel lastig verhaal wordt. Al denkt het medische team bij Liverpool dat het herstel van Salah nog wel eens een week extra kan duren. In Egypte, dat voor het eerst sinds 1990 meedoet aan een WK, houdt men het hart vast.