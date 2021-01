Haller hoeft niet in quarantaine en kan er tegen PSV direct staan

‘Verbannen’ Hummels kijkt weinig naar Die Mannschaft: ‘Emotioneel is het moeilijk’

5 januari Mats Hummels is pas 32 jaar, maar de verdediger van Borussia Dortmund denkt al aan het einde van zijn carrière. In de zomer van 2023 loopt zijn contract bij Dortmund af. ,,Dan moet ik kijken hoe ik me fysiek voel. Alles is mogelijk, ook dat ik dan stop. Bijvoorbeeld wanneer mijn hoofd 'nee' zegt", aldus Hummels in Sport Bild.