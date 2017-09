Haller schiet Eintracht Frankfurt naar zege op FC Köln

Het was voor Haller zijn eerste treffer in de Bundesliga na vijf speelrondes. De van FC Utrecht overgekomen spits scoorde al wel in de DFB-Pokal. Haller vormde vanavond de voorhoede van Eintracht met Ghanees international Kevin-Prince Boateng.

Eintracht Frankfurt klimt door de overwinning naar de tiende plek in de Bundesliga. Jetro Willems bleef de hele wedstrijd op de bank bij de ploeg van Niko Kovac. Jonathan de Guzman viel halverwege de tweede helft in voor Ante Rebic.

1. FC Köln is na vijf duels in de Duitse competitie nog altijd zonder punten. De Duitsers verloren vorige week ook met 3-1 van Arsenal in de eerste poulewedstrijd in de Europa League.